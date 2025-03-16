Надпись на капоте Renault Logan обошлась родителям подростка в Перми в 77 тыс рублей

В Перми родители несовершеннолетнего будут вынуждены выплатить более 77 тысяч рублей в качестве компенсации за повреждение автомобиля. С соответствующим иском обратился владелец транспортного средства, который оставил его на парковке в районе «Кислотные дачи». Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Орджоникидзевского районного суда города.

По информации, полученной из источников, тринадцатилетний подросток, желая продемонстрировать свою значимость в глазах друзей, оставил надпись на капоте автомобиля Renault Logan, используя горлышко разбитой пивной бутылки. Что именно за надпись — не уточняется.

«Подростки, отпросившись у родителей на ночевку друг у друга, отправились гулять. Один из них, 13-летний мальчик, в стремлении самоутвердиться горлышком разбитой пивной бутылки нацарапал надпись на капоте автомобиля Renault Logan, припаркованного на улице Уссурийской», — говорится на странице «Вконтакте» суда.

Впоследствии молодой человек, совершивший акт вандализма, выразил сожаление о своём поступке. Суд принял решение в пользу истца и обязал родителей подростка возместить ущерб в размере 77 500 рублей, связанный с ремонтом автомобиля.

Решение пока не является окончательным и может быть оспорено в вышестоящем суде.