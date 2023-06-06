Надымский подросток приговорен к условному сроку за хранение наркотиков
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Несовершеннолетний житель города Надым в Ямало-Ненецком Автономном округе получил условный срок за то, что приобретал и распространял наркотические вещества. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа»
Надымский суд приговорил подростка на срок полтора года условного лишения свободы, о чем сообщает следственное управление Следственного комитета по ЯНАО. Также судом был назначен испытательный срок на два года.
В начале 2023 года полиция задержала молодого человека с конвертом, в котором содержалась доза запрещенного вещества в крупном размере. Подросток утверждал, что он не собирался распространять приобретенный им наркотик.
В СК РФ попросили ямальцев внимательнее следить за подростками, чтобы уберечь их от подобной опасной страсти к вредным привычкам.