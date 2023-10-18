Надземный переход через железную дорогу открыли в Люберцах

Глава подмосковного городского округа Люберцы Владимир Волков проверил запущенное движение на разноуровневом переходе, который построили над ж/д путями Казанского направления. Об этом рассказали на сайте администрации муниципалитета.

Новый пешеходный переход соединил Новую улицу и 1-й проезд Михельсона города Люберцы. Масштабный проект был реализован при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Как рассказал глава Люберец, этот переход специалисты построили максимально быстро, меньше чем за год. Его оборудовали всем необходимым для комфортного передвижения горожан через пути, в том числе и лифтами.

По словам Волкова, надземный переход значительно снизит риски, которые несет прямой путь через железную дорогу. Новый переход уже открыт для пешеходов, и люберчане могут им воспользоваться, чтобы не рисковать жизнью и здоровьем.