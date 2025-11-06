Нагло украденная доблесть: китель с боевыми наградами бойца СВО похитили по пути к матери

Боец СВО с позывным Танцор столкнулся с кощунственной кражей, лишившей его символов фронтовой доблести. Об этом рассказал канал RT, выяснивший подробности.

40-летний Антон Шаин, третий год воюющий на передовой, готовился к отпуску, чтобы навестить больную мать в Ульяновской области. Выполняя ее просьбу увидеть сына в парадной форме, он попросил жену отправить китель с боевыми наградами. Однако посылка весом 4 кг пришла адресатам в другой коробке массой всего 500 грамм — вместо кителя с медалями внутри оказался лишь пиджак.

«Я эти медали заработал кровью и потом. У меня украли память. Каждая медаль — это не просто мой подвиг. За каждой медалью стоит смерть моих боевых братьев. И одну из них я посвятил своему уже теперь покойному боевому товарищу», — рассказал боец.

Среди утраченных наград — медаль «За храбрость» II степени, ведомственная медаль за участие в СВО и знак «За укрепление боевого содружества». Особую ценность для Антона представляет одна из медалей, которую он посвятил погибшему товарищу с позывным Вирус — специалисту РЭБ, год назад подарившему ему иконку для защиты в бою. История самого бойца необычна: юрист по образованию, ранее работавший в прокуратуре и администрации, многодетный отец, не подлежавший мобилизации, он добровольно заключил контракт в январе 2023 года. По его словам, им двигал патриотизм и чувство справедливости.

Компания-перевозчик, где проводится внутренняя проверка, предложила компенсацию в размере объявленной стоимости отправления, что несопоставимо с моральной и исторической ценностью утраты. Полиция Каневского района уже опросила сотрудников пункта выдачи и начало доследственную проверку.

