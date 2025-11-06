Сестра погибшего бойца поклялась очистить его имя от старых обвинений

Сестра погибшего на спецоперации бойца, отправившегося в зону боевых действий прямо из колонии, дала обет на его могиле. Женщина поклялась восстановить доброе имя брата, в невиновности которого была уверена, несмотря на суровый приговор за преступление прошлого.

Как сообщило информагентство «Регнум», речь идет о Рудольфе Варламове. Мужчина вышел на свободу в конце 2024 года, отбыв длительный срок за убийство девочки, совершенное в 1999 году. Примечательно, что, согласно публикации, многие односельчане не считали его виновным в этом преступлении.

Стремясь очистить свою репутацию, Варламов добровольно отправился участвовать в СВО. Он прибыл в зону боевых действий в начале весны 2025 года, а уже в мае погиб. После похорон сестра погибшего, не смирившись с клеймом преступника на его имени, публично поклялась сделать все возможное для его полной реабилитации.

