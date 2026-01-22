Наглый «подрез»: в парке «Лосиный остров» микрозверь едва не «сбил» хозяина леса
REGIONS: специалисты «Лосиного острова» раскрыли тайну пересекающихся следов
Фото: [Медиасток.рф]
Необычное «расследование» провели специалисты национального парка «Лосиный остров», изучив замысловатый узор следов на снегу. Сотрудники заповедника, выступающие в роли следопытов, смогли восстановить картину события, едва не закончившегося столкновением между обитателями леса. Подробности выяснил REGIONS.
Судя по пересекающимся отпечаткам, мелкий грызун, предположительно мышь, отважился перебежать дорогу прямо перед крупным лосем. Как отмечают в пресс-службе нацпарка, по счастливой случайности природное почти ДТП обошлось без травм для обеих сторон.
«Отважный представитель отряда грызунов на свой страх и риск перебежал дорогу лосю. По счастливой случайности обошлось без травм, и все участники движения остались живы и здоровы», — комментируют в нацпарке.
Каждую зиму, после установления устойчивого снежного покрова, эксперты приступают к изучению и фиксации следов. Это позволяет получать ценную информацию о видовом разнообразии, численности и перемещениях обитателей охраняемой территории, не прибегая к прямому контакту с ними.
Подобные наблюдения являются важным инструментом в работе экологов и биологов. Анализ следов помогает оценивать состояние популяций, выявлять маршруты миграций и даже определять примерное время активности разных видов. Для посетителей парка этот пример служит напоминанием о том, что даже в, казалось бы, безмолвном зимнем лесу кипит жизнь, оставляющая свои «подписи» на белом снегу, которые можно научиться читать, как увлекательную книгу о природе.
Ранее сообщалось, что лосиха в подмосковном заповеднике создала себе зимнее шоу.