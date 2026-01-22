Наглый «подрез»: в парке «Лосиный остров» микрозверь едва не «сбил» хозяина леса

Необычное «расследование» провели специалисты национального парка «Лосиный остров», изучив замысловатый узор следов на снегу. Сотрудники заповедника, выступающие в роли следопытов, смогли восстановить картину события, едва не закончившегося столкновением между обитателями леса. Подробности выяснил REGIONS .

Судя по пересекающимся отпечаткам, мелкий грызун, предположительно мышь, отважился перебежать дорогу прямо перед крупным лосем. Как отмечают в пресс-службе нацпарка, по счастливой случайности природное почти ДТП обошлось без травм для обеих сторон.

«Отважный представитель отряда грызунов на свой страх и риск перебежал дорогу лосю. По счастливой случайности обошлось без травм, и все участники движения остались живы и здоровы», — комментируют в нацпарке.

Каждую зиму, после установления устойчивого снежного покрова, эксперты приступают к изучению и фиксации следов. Это позволяет получать ценную информацию о видовом разнообразии, численности и перемещениях обитателей охраняемой территории, не прибегая к прямому контакту с ними.

Подобные наблюдения являются важным инструментом в работе экологов и биологов. Анализ следов помогает оценивать состояние популяций, выявлять маршруты миграций и даже определять примерное время активности разных видов. Для посетителей парка этот пример служит напоминанием о том, что даже в, казалось бы, безмолвном зимнем лесу кипит жизнь, оставляющая свои «подписи» на белом снегу, которые можно научиться читать, как увлекательную книгу о природе.

