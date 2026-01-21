«Смотрите, пока не удалили!»: лосиха в подмосковном заповеднике создала себе зимнее шоу

В Приокско-Террасном заповеднике удалось заснять удивительное поведение лосей в зимний период. Животные нашли оригинальный способ развлечься в суровые морозы, пишет REGIONS.

Лоси подходят к деревьям и начинают бить по стволам. От этих ударов с веток обрушивается масса снега, создавая эффект настоящего снегопада.

Реакция животных на падающее снежное облако напоминает поведение детей, впервые увидевших фейерверк — они с явным удовольствием и любопытством наблюдают за результатом своих действий.

Сотрудники заповедника смогли снять эти уникальные кадры. На видео четко видно, как лосиха подходит к дереву, наносит удар по стволу и тут же отступает, наблюдая, как с ветвей срывается белое облако снега. Затем она стоит и, кажется, наслаждается созданным ею же зимним зрелищем.

Эти редкие кадры быстро разошлись по социальным сетям, собрав множество просмотров и положительных реакций. Пользователей интернета тронула и развеселила эта детская, непосредственная реакция крупных лесных обитателей на простую зимнюю забаву.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области заметили скопления добродушно настроенных лосей-холостяков.