«Смотрите, пока не удалили!»: лосиха в подмосковном заповеднике создала себе зимнее шоу
Лоси в Приокско-Террасном заповеднике устроили снегопад, врезаясь в деревья
В Приокско-Террасном заповеднике удалось заснять удивительное поведение лосей в зимний период. Животные нашли оригинальный способ развлечься в суровые морозы, пишет REGIONS.
Лоси подходят к деревьям и начинают бить по стволам. От этих ударов с веток обрушивается масса снега, создавая эффект настоящего снегопада.
Реакция животных на падающее снежное облако напоминает поведение детей, впервые увидевших фейерверк — они с явным удовольствием и любопытством наблюдают за результатом своих действий.
Сотрудники заповедника смогли снять эти уникальные кадры. На видео четко видно, как лосиха подходит к дереву, наносит удар по стволу и тут же отступает, наблюдая, как с ветвей срывается белое облако снега. Затем она стоит и, кажется, наслаждается созданным ею же зимним зрелищем.
Эти редкие кадры быстро разошлись по социальным сетям, собрав множество просмотров и положительных реакций. Пользователей интернета тронула и развеселила эта детская, непосредственная реакция крупных лесных обитателей на простую зимнюю забаву.
