Нагрузка на электросети и старт отопительного сезона: в Павловском Посаде обсудили насущные вопросы жизни округа

В Павловском Посаде в ходе оперативного совещания, которое прошло в начале рабочей недели, разобрали самые насущные вопросы жизни округа.

Главной темой обсуждение стал старт отопительного сезона в округе. Об актуальной ситуации рассказал глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

«Сразу хочу отметить: все наши социальные объекты — школы, детсады, больницы и поликлиники — отапливаются на 100%. Задачу по обеспечению теплом самых уязвимых категорий населения мы выполнили. Вместе с тем, активно продолжаем работу по жилому фонду», — сказал глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Сотрудники «Мособлводоканала» ликвидируют несколько крупных технических инцидентов. Специалисты проводят ремонтные работы по улицам Щорса и Тимирязева в Павловском Посаде, по улице Ленина в Электрогорске, по улице Спортивная в Больших Дворах. По завершению работ по поручению главы округа тепло будет сразу подано в дома. Уже вечером в день окончания работ в квартирах горожан станет тепло. Денис Семенов проинформирован о сроках завершения.



Глава муниципалитета поручил представителям «Мособлводоканала» оперативно восстановить благоустройство после земляных работ на детских площадках и во дворах. Срок — до наступления холодов.

«Отдельно хочу сказать о недопустимой ситуации с частной УК «Победа» по адресу: ул. Вокзальная, д. 4. Ресурс в дом подан, но в квартирах тепла нет. Это прямая зона ответственности управляющей компании. Дал поручение профильному блоку взять ситуацию на особый контроль и обязать УК немедленно выполнить свои обязательства перед жителями», — отметил Денис Семенов.

Денис Олегович поручил сотрудникам «Мособлэнерго» контролировать ситуацию с нагрузкой на сети. В настоящее время нагрузка выросла на 20-25%. Для недопущения отключений важно следить за любыми изменениями.

По поручению главы округа фонтаны, расположенные в муниципалитете, будут законсервированы. Специалисты также заменят брусчатку в сквере у Дома молодежи в Электрогорске.

«На следующей неделе лично проверю готовность нашей техники и запасы песко-соляной смеси к зимнему сезону. Продолжаем наводить порядок в округе. Дорожные службы приведут в порядок исписанные вандалами автобусные павильоны. Желаю всем продуктивной недели!» — подытожил Денис Семенов.

Ранее сообщалось, что в рамках экологической акции в Павлово-Посадском округе высадили около 50 молодых рябин и дубов.