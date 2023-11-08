«Нагрузки могут обострить ситуацию»: врач раскрыла, что случилось с Николаем Носковым, и почему он отменяет концерты

Певец Николай Носков отменил мини-тур по России и все ближайшие концерты, сообщает Mash . Артисту стало плохо, после чего он сдал анализы, которые показали неутешительный результат.

В 2017 году экс-участник группы «Парк Горького» перенес инсульт, после чего передвигался только с костылем, а выступал, сидя в инвалидном кресле.

Врач-терапевт Фатима Абдуллаева рассказала нам, мог ли Носков столкнуться с повторным инсультом, а также дала прогноз по его состоянию здоровья в будущем.

«Мы не имеем полного развернутого анализа, который подтверждал бы диагноз. Но, учитывая то, что у певца уже был инсульт и ухудшение состояния, а новые показатели крови были не в норме, такой исход вполне возможен. Это может быть повторный инсульт», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, сейчас нельзя быть уверенными в том, что Николай Носков восстановится полностью. Куда вероятнее лишь частичная реабилитация, и то при комплексной терапии: постоянных занятиях с массажистом, контроле общего состояния и других необходимых мерах.

«Можно предотвратить повторные инсульты в будущем и снизить риск дальнейшего ослабления организма или развития осложнений. Сейчас будет правильным решением прекратить выступления хотя бы до завершения восстановления. Моральная и физическая нагрузки могут обострить ситуацию и ухудшить самочувствие артиста», — предупредила Абдуллаева.

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