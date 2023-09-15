Находчивая капибара выбралась из клетки, поразив публику

Животное прекрасно справилось с преградой на пути и вышла из вольера погулять. А милое видео с побегом, попавшее в сеть, набрало множество просмотров и комментариев.

Некоторым людям свойственно умиляться от вида милых котят и щенков, увиденных на улице или в интернете. Остальные, может быть, особо и не замечают их. Но мы уверены, что сейчас никто не останется равнодушным, посмотрев видео с находчивой капибарой, которое опубликовало издание «Утро.ру».

В ролике с забавной и такой подходящей музыкой животное, заточенное в одной из клеток зоопарка, явно соскучилось по свободе передвижения. Именно поэтому, невзирая на посетителей, пришедших посмотреть на капибару, та решила вызволить себя наружу. Она ловко открыла дверь вольера и невозмутимо направилась вперед, пока сотрудники не предотвратили побег.