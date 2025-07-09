Находка в подкладке куртки из секонд-хенда приятно шокировала покупателя

Любитель секонд-хендов сделал неожиданное открытие после покупки дешевой винтажной куртки. Своей историей он поделился на Reddit, сообщает Lenta.ru.

Мужчина не ожидал, что сделка принесет ему стократную прибыль. В съемной меховой подкладке куртки из секонда, где сочетались кроличий мех внутри и новозеландский опоссум на капюшоне, он обнаружил 400 долларов, что по актуальному курсу — около 30-31 тыс. рублей. При этом сама куртка стоила ему 4 доллара (около 300-312 рублей).

Как написал автор поста, куртка «словно купила себя сама» и «сделала ему подарок». Одни пользователи шутят, что теперь отправятся на охоту в ближайшие комиссионные магазины, другие серьезно обсуждают этическую сторону вопроса. Герой истории не стал уточнять, на что потратит неожиданный доход.

Ранее сообщалось, что бронзовый бюст Льва Толстого обнаружили во время сортировки мусора в Подмосковье.