Найден новый фактор развития деменции

Накопление нерабочей формы протеина GRK2 способно оказаться ключевым звеном в развитии болезни Альцгеймера. Об этом сообщает издание «Новые известия» со ссылкой на работу исследователей из Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

В ходе экспериментов специалисты установили: неактивные молекулы GRK2 объединяются в сгустки внутри нервных клеток и закрепляются на мембранах митохондрий. Это перекрывает поры органелл и ведет к снижению энергетического обмена в нейронах.

Как пояснила ведущий автор исследования Урсула Квиттерер, подобные агрегаты порождают стресс внутри клеток, поскольку митохондрии начинают хуже снабжать их энергией.

Кроме того, выяснилось, что скопление неактивного GRK2 провоцирует повышенное образование бета-амилоида — белкового фрагмента, традиционно ассоциируемого с болезнью Альцгеймера.

В итоге может сформироваться порочный круг: бета-амилоид усиливает стресс нейронов, что, в свою очередь, ведет к появлению еще большего числа дефектного GRK2. По оценке авторов, такой сценарий способен ускорять прогрессирование нейродегенеративного заболевания.

Материалом для исследования послужили образцы мозговой ткани пациентов с деменцией, полученные в больнице Университета Айн-Шамс (Египет). Параллельно ученые провели опыты на мышах: они показали, что при переходе в неактивное состояние GRK2 начинает скапливаться в нервных клетках и нарушать их функционирование.

Ранее врач Мрозински сообщил о том, что физическая активность помогает снизить риск болезни Альцгеймера.