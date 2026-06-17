Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» пришли на помощь многодетной жительнице Луховиц
В Луховицах спасатели помогли женщине попасть домой со сломанным в замке ключом
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
В Луховицком муниципальном округе спасатели вовремя пришли на выручку многодетной маме. 16 июня сотрудники 229‐й пожарно‐спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли женщине попасть в собственную квартиру.
Вечером в службу «112» обратилась взволнованная мама троих детей, среди которых был и грудной ребенок. Женщина рассказала, что, вернувшись с прогулки, не смогла открыть дверь: ключ неожиданно сломался прямо в замке. На улице оставались дети, а попасть домой не получалось.
Спасатели оперативно выехали на место и с помощью слесарного инструмента аккуратно вскрыли дверь — и уже вскоре молодая мама вместе с детьми оказалась в квартире.
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