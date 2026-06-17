Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» пришли на помощь многодетной жительнице Луховиц

В Луховицком муниципальном округе спасатели вовремя пришли на выручку многодетной маме. 16 июня сотрудники 229‐й пожарно‐спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли женщине попасть в собственную квартиру.

Вечером в службу «112» обратилась взволнованная мама троих детей, среди которых был и грудной ребенок. Женщина рассказала, что, вернувшись с прогулки, не смогла открыть дверь: ключ неожиданно сломался прямо в замке. На улице оставались дети, а попасть домой не получалось.

Спасатели оперативно выехали на место и с помощью слесарного инструмента аккуратно вскрыли дверь — и уже вскоре молодая мама вместе с детьми оказалась в квартире.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды бойцам отряда БАРС.