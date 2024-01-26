Найден тойтерьер Арчи, потерявшийся неделю назад на станции в Подмосковье

Нашелся тойтерьер по кличке Арчи, который выбежал из электрички в Подмосковье. Об этом сообщил «360» .

Хозяин пса рассказал телеканалу, что уже забрал своего питомца. Пес все это время находился в деревне Сандарово у местных жителей.

По словам мужчины, инцидент произошел больше недели назад. Хозяин Арчи вышел на железнодорожной станции, но собака снова незаметно забежала в вагон электрички. При этом ошейника и жетона с контактами владельца не ней не было.

Через некоторое время пес самостоятельно покинул электропоезд на станции в Чехове, хотя до этого сообщалась, что тойтерьера высадили из электрички из-за того, что между его хозяином и другими пассажирами случился конфликт.

Все это время мужчина искал своего питомца. К поискам привлекли волонтеров и добровольцев. Также хозяину неоднократно звонили мошенники, которые сообщали ему, что якобы нашли Арчи.