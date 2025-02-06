Найдена причина массового дезертирства в ВСУ

Военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Инфо24 рассказал, почему ВСУ массово бегут с поля боя.

По словам эксперта, ВСУшники дезертируют из воинских частей, расположенных за линией соприкосновения. Однако многие бегут и во время боя, так как становится проще сдаться в плен ВС РФ или скрыться, пока проходит столкновение. В части военных сопровождает охрана и лазейку найти труднее, а в самый разгар боя есть вероятность, что ничего не заметят.

Случаи самовольных оставлений позиций и частей называют массовыми. Кошкин считает, что есть несколько факторов, которые вынуждают бойцов ВСУ на бегство.

«Это успехи Вооруженных сил Российской Федерации, героизм наших парней, компетентность наших командиров. Украинцы просто видят огневое преимущество и умелые действия ВС РФ, что приводит к осознанию бессилия ВСУ. Кроме того, немалую роль играют возможности экономического характера, которые позволяют обеспечивать всем необходимым наши подразделения и части в зоне СВО», — высказался Кошкин.

Уровень дезертирства в ВСУ тем временем достигает почти 50%, напоминает издание. Наблюдается это не только на Украине, но и военных полигонах в Польше, где тренируют украинских солдат. Многие из дезертиров рассчитывают, что пересуды о скорых переговорах окажутся правдой и конфликт завершится.

Ранее сообщалось, что Associated Press обнародовало шокирующее число дезертировавших из ВСУ военных.