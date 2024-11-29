Associated Press назвало шокирующее число дезертировавших из ВСУ военных

Как сообщило агентство Associated Press, ссылающееся на анонимного украинского депутата, количество военнослужащих, дезертировавших из Вооруженных сил Украины, может составлять около 200 тыс. человек.

Как подчеркивает агентство, фактические данные могут значительно превышать официальные цифры.

Ранее среди мирных жителей освобожденного поселка Горняк в ДНР, которые до эвакуации прятались в подвалах, обнаружили 43-летнего солдата-дезертира ВСУ. Мужчина «самовольнулся» еще в 2022-м и два года скрывался по подъездам и заброшенным домам.