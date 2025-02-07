Найдена причина жалоб Киева на деморализующий эффект «Орешника»

Военный аналитик и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с Инфо24 объяснил, почему Украина так боится и жалуется Западу на новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Орешник».

В украинских СМИ отмечали, что «Орешник» приведет к окончательной деморализации общества на Украине. Причин этому несколько. По словам эксперта, Киев эксплуатирует тему «Орешника» и пытается убедить Запад, что ВСУ нужно больше техники и финансирования. Об этом говорят и слова Зеленского, который пытается выжать из западных партнеров как можно больше. Все это нужно для создания образа беззащитной Украины.

«Украина пытается выдавить слезу жалости, поэтому идет на любые ухищрения вплоть до обстрелов, как недавний удар по Судже, в результате которого погибли наши граждане, после чего Киев пытался изобразить, что якобы за этим стоит Россия. Теперь они рассказывают про страшный «Орешник», — резюмировал Леонков.

Ранее военный аналитик Алексей Леонков назвал радиус действия «Орешника».