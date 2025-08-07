Найденное оружие: что делать, чтобы не стать обвиняемым

Корреспондент sibdepo.ru выяснил в полиции Кузбасса, как действовать в такой ситуации, когда оружие достается в наследство или было найдено на участке.

Жительница Кузбасса столкнулась с неразберихой после смерти родственника, оставившего после себя охотничье ружье и пистолет. Полиция посоветовала ей привезти оружие в отделение, а Росгвардия заявила, что это не их компетенция. В итоге женщина осталась без четких инструкций.

Первое и главное правило — не трогать и не перемещать оружие. Даже если оно лежит в доме десятилетиями, самовольное обращение с ним может быть расценено как нарушение закона. Вместо этого нужно немедленно позвонить в ближайшее отделение полиции и сообщить о находке.

«Нужно уточнить, что, где и когда было найдено. С собой такое оружие возить запрещено», — разъяснили в полиции.

Если оружие осталось в наследство, но документов на него нет, владелец автоматически становится нарушителем. В таком случае нужно подать заявление в полицию и ждать инструкций. Попытки продать, спрятать или передать ствол третьим лицам могут обернуться уголовным делом.

