ФСБ накрыла 62 подпольных оружейных цеха в российских регионах

По информации ФСБ, за май-июнь 2025 года силовики выявили и ликвидировали 62 подпольные мастерские, занимавшиеся модернизацией оружия и изготовлением боеприпасов в разных регионах России.

В ходе специальной операции было изъято 268 единиц огнестрельного оружия, среди которых оказались четыре пулемета, 25 автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 94 пистолета и револьвера, а также 134 винтовки, карабина и ружья.

Особую опасность представляли два гранатомета и 21 артиллерийский снаряд, обнаруженные у подпольщиков. Также правоохранители изъяли 92 гранаты, 16 электродетонаторов, более 140 кг взрывчатых веществ и свыше 34 тыс. патронов различного калибра.

Отмечается, что в результате оперативных мероприятий пресечена деятельность 157 жителей из 51 региона страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Севастополь, ДНР, ЛНР, Дагестан и Краснодарский край.

По данным ФСБ, злоумышленники восстанавливали боевые характеристики гражданского оружия и налаживали его сбыт. В настоящее время по всем выявленным фактам проводятся следственные действия. Задержанным грозит уголовная ответственность за незаконный оборот оружия.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили о ликвидации трех террористов в Кабардино-Балкарии.