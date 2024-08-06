Ветеринары в Люберцах спасли собаку, которую укусила змея
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
Специалисты Люберецкой ветеринарной службы спасли собаку, которую укусила змея. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В учреждение обратилась хозяйка пса породы американская акита по кличке Вирус. Выгуливая питомца в районе реки Пехорки, женщина наткнулась на змею. Когда она попыталась веткой убрать пресмыкающееся, змея укусила собаку в шею.
Животное экстренно доставили в клинику, где ему была оказана вся необходимая помощь.
В министерстве напомнили, что в случае укуса змеи питомца следует обездвижить, дать ему антигистаминное и обезболивающее и как можно скорее отвезти в клинику.