Ветеринары в Люберцах спасли собаку, которую укусила змея

Специалисты Люберецкой ветеринарной службы спасли собаку, которую укусила змея. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В учреждение обратилась хозяйка пса породы американская акита по кличке Вирус. Выгуливая питомца в районе реки Пехорки, женщина наткнулась на змею. Когда она попыталась веткой убрать пресмыкающееся, змея укусила собаку в шею.

Животное экстренно доставили в клинику, где ему была оказана вся необходимая помощь.

В министерстве напомнили, что в случае укуса змеи питомца следует обездвижить, дать ему антигистаминное и обезболивающее и как можно скорее отвезти в клинику.