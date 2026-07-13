Найдено логово древнего чиновника Египта, которое прятали 3000 лет под землей: что там нашли

На западном берегу Луксора, в районе некрополя Шейха Абд эль-Курны, исследователи обнаружили древнюю усыпальницу, созданную около 3000 лет назад. Сенсационное открытие совершили специалисты из Лейденского университета (Нидерланды). По официальным данным министерства туризма и древностей Египта, исторический памятник служил местом упокоения для человека, которого звали Пасер.

Архитектура и секреты древнего захоронения

Ученые соотносят этот археологический объект с эпохой Рамессидов, охватывающей период правления 19-й и 20-й династий. Во внутреннем дворике комплекса прекрасно уцелели важные строительные детали, среди которых выделяются кирпичная скамья и специальная лестница с пандусами, ведущая непосредственно к дверям усыпальницы. Внутри сооружения эксперты зафиксировали настенные рисунки и иероглифы. На них Пасер запечатлен в моменты поклонения богам, а также во время трапезы со своей супругой у жертвенного стола. Сейчас команда готовится к новому этапу работ, чтобы детально изучить биографию хозяина гробницы и понять контекст той эпохи.