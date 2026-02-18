Найдено недостающее звено: ученые впервые обнаружили молекулу прародительницу жизни

Астрономы сделали важный шаг в понимании того, как во Вселенной появляются условия для жизни. В глубинах космоса, в холодном облаке L1544, которое находится в созвездии Тельца, они обнаружили органическую молекулу метанимина. Результаты исследования опубликованы в авторитетном журнале Astrophysical Journal Letters.

Облако L1544 расположено примерно в 554 световых годах от Земли. Это не просто скопление газа и пыли, а будущая колыбель для новой звезды и ее планет. Руководитель научной группы Юйсинь Лин пояснил, что найденная молекула может стать одним из первых строительных блоков для будущей жизни. Она образуется прямо сейчас в холодном и стабильном ядре облака, еще до того, как там зажжется звезда.

Метанимин интересен ученым тем, что занимает промежуточное положение между простейшими атомами и сложными аминокислотами. Именно из аминокислот состоят белки всех живых организмов на Земле. Даже если молекула со временем разрушится, она оставит после себя углерод, водород и азот — главные ингредиенты для будущей органики.

Особенность открытия в том, что раньше подобные соединения находили в теплых зонах возле молодых звезд. Теперь же их обнаружили в так называемых дозвездных ядрах — очень плотных и холодных областях газа, которые только готовятся к гравитационному коллапсу. L1544 как раз относится к таким объектам. Его внешние слои медленно сжимаются, устремляясь к центру, и в этом процессе формируются органические молекулы.

Ученые полагают, что метанимин продолжит возникать вплоть до момента коллапса облака. Затем он попадет в протопланетный диск, из которого в будущем образуются планеты. Если эти планеты окажутся в зоне обитаемости, у них уже будет запас важных элементов для синтеза аминокислот.