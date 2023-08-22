Найдено тело еще одного участника экскурсии по подземке – «112»

По данным канала «112» , недалеко от парка Зарядье в Москве было найдено еще одно тело участника экскурсии по подземной Неглинке. Об этом сообщается вечером вторника, 22 августа.

Известно, что это тело 47-летнего Дмитрия Маркушина. Изначально днем вторника указывалась неверная информация – ранее было найдено не четыре погибших, а три, в том числе и сам гид.

На данный момент эта информация официально не подтверждена, тело взрослого мужчины поднято на берег.