«Найдут и будут неприятности»: как участковый пытается «установить контакт» с волонтером СВО из Петербурга

Савве Федосееву, гражданскому активисту из Санкт-Петербурга, оказывающему волонтерскую помощь в зоне СВО, начали поступать угрозы от местного участкового. Об этом активист поделился в своем телеграм-канале.

По словам Федосеева, участковый посетил его по месту регистрации и потребовал явиться в отделение полиции, в противном случае намекнув на возможные негативные последствия.

«Если я сам не установлю с полицейскими контакт, сказали мне вкрадчиво (мол, все равно найдут), <…> начнутся "большие неприятности"», — процитировал он.

Активист также рассказал, что после безуспешных попыток связаться с правоохранительными органами ему прислали по почте повестку о составлении протокола по административному делу о распространении или публичной демонстрации экстремистской символики.

Федосеев подчеркнул, что является потомком блокадников и ветеранов Великой Отечественной войны, а также волонтером, снабжающим российскую армию, выполнив заказы на сумму более 30 млн руб., и никак не может быть экстремистом.

Федосеев предполагает, что причиной составления протокола мог стать «донос» от его политических оппонентов. Явка в полицию по повестке запланирована на 15 сентября. Полиция Санкт-Петербурга пока не предоставила комментарии по данному инциденту.

Ранее сообщалось, что жительницу Долгопрудного оштрафовали за ненавистный пост о Кремле.