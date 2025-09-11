Суд оштрафовал женщину из Долгопрудного за скрытые посты

Штраф в размере 20 тыс. руб. был наложен на жительницу Долгопрудного Московской области за публикацию, касающуюся Кремля, которая не была видна другим пользователям. Информацию об этом распространил телеграм-канал «Осторожно, Москва».

По информации источника, мобильный телефон гражданки РФ был конфискован летом. Правоохранительные органы обнаружили на устройстве папку с сохраненными публикациями в социальной сети.

Содержание этих постов было расценено как содержащее элементы оправдания террористической деятельности и разжигания вражды по отношению к определенной группе лиц, связанных с «размещением в Кремле».

На судебном заседании женщина признала свою вину и выплатила штраф. Ранее к административной ответственности она не привлекалась.

Ранее сообщалось, что в Британии ежедневно арестовывают до 30 человек за посты в соцсетях.