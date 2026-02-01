«Накачали и бросили»: разоблачение схемы, которая убила Ashes of Creation и оставила всех ни с чем

Амбициозный проект в жанре MMORPG, Ashes of Creation, разработка которого велась почти десять лет, внезапно завершился полным закрытием студии Intrepid Studios. Инцидент сопровождается скандалом: вся команда разработчиков была уволена, причем сотрудники не получили зарплату, которая должна была быть выплачена 1 февраля, пишет Rutab.

Основатель студии и креативный директор проекта Стивен Шариф сообщил на официальном Discord-сервере игры, что был вынужден уйти в отставку. Причиной он назвал переход контроля над компанией к совету директоров и принятие им решений, которые Шариф счел этически неприемлемыми. Вслед за его уходом покинула студию и большая часть высшего руководства.

После этого совет директоров, согласно заявлению Шарифа, принял решение уведомить сотрудников в соответствии с законом WARN (требующим предупреждения о массовых увольнениях) и провести полное расформирование коллектива. При этом из-за тяжелого финансового положения компании уволенным сотрудникам не будет выплачена зарплата за последний период работы.

Ситуация усугубляется тем, что игра Ashes of Creation вышла в ранний доступ на платформе Steam чуть более месяца назад по цене 49,99 долларов. По данным сервиса SteamDB, ее могли приобрести около 319 тысяч пользователей, что потенциально принесло бы разработчикам около 14 миллионов долларов выручки. Теперь покупатели требуют возврата средств, а в сети звучат обвинения в мошеннической схеме. Любопытно, что согласно регистрационным документам от 30 декабря 2025 года, единственным членом совета директоров Intrepid Studios числился сам Стивен Шариф, что ставит под вопрос его заявления о переходе контроля. Судьба проекта теперь под большим вопросом, и он, вероятно, прекратит свое существование.

