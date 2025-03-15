Накачанный наркотиками украинский боевик пытался изнасиловать пенсионерку из Суджи

В пятницу, 14 марта, волонтеры и МЧС эвакуировали с освобождаемой территории жительницу Суджи. Пенсионерка рассказала, что ее пытался изнасиловать украинский боевик, сообщает ТАСС.

По ее словам, он схватил ее и начал склонять к сексу. Женщина сказала, что украинец находился под действием запрещенных веществ.

Боевик заявил ей, что если она откажет ему, то он ее расстреляет. В какой-то момент нападавший понял, что у него нет с собой автомата и растерялся. Тогда пенсионерка воспользовалась моментом и убежала.

Ранее сообщалось о том, что украинские боевики пытались расстрелять двух жительниц Курахово.