«Накалит отношения»: выяснилось, как Новолуние повлияет на возлюбленных

В ближайшие дни население Земли столкнется с влиянием очередного Новолуния. Астролог Искра Бозон рассказала, почему именно в этот раз оно будет особенным.

По словам специалиста, космическое событие может сбить с намеченного пути, так как пройдет по знаку Близнецов.

«Людей может потянуть на поездки. Возможно, захочется общения и путешествий. Но положительные аспекты омрачит точный квадрат к Нептуну, который может привести к таким стихийным бедствиям, как наводнение или даже заражение, отравление воды», – поделилась астролог с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница издания отметила, что в этот период могут «активизироваться» мошенники. Люди из-за напряжения Нептуна будут находиться под влиянием иллюзий. Будут и другие неприятные моменты.

«Новолуние накалит имеющиеся отношения, поэтому парам необходимо не провоцировать партнера на ревность и отложить какие-либо крупные покупки», – посоветовала астролог.

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