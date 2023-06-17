«Накалит отношения»: выяснилось, как Новолуние повлияет на возлюбленных
Астролог Бозон объяснила, почему не стоит ревновать партнера в Новолуние
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В ближайшие дни население Земли столкнется с влиянием очередного Новолуния. Астролог Искра Бозон рассказала, почему именно в этот раз оно будет особенным.
По словам специалиста, космическое событие может сбить с намеченного пути, так как пройдет по знаку Близнецов.
«Людей может потянуть на поездки. Возможно, захочется общения и путешествий. Но положительные аспекты омрачит точный квадрат к Нептуну, который может привести к таким стихийным бедствиям, как наводнение или даже заражение, отравление воды», – поделилась астролог с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Собеседница издания отметила, что в этот период могут «активизироваться» мошенники. Люди из-за напряжения Нептуна будут находиться под влиянием иллюзий. Будут и другие неприятные моменты.
«Новолуние накалит имеющиеся отношения, поэтому парам необходимо не провоцировать партнера на ревность и отложить какие-либо крупные покупки», – посоветовала астролог.
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