Накануне Дня Победы Отделение СФР по Москве и Подмосковью провело мероприятие на выставке «Россия»

Особенностью стала трансляция видеороликов и поздравлений: ветеранов Великой Отечественной войны благодарили за Победу, желали здоровья, счастья, благополучия, бодрости и долголетия.

«Военнослужащий всегда был символом мужества и образцом личной чести. Во все времена наши мужчины были первыми. Сегодня здесь мы демонстрируем солидарность нашим героям. Мы можем быть опорой друг для друга, быть внимательными и заботливыми к тем, кто проходил через службу или находится на передовой. Давайте продолжим эту традицию и в повседневной жизни», – сказал управляющий ОСФР по г. Москве и Московской области Сергей Алещенко.

Участники «Крепкого тыла» и представители волонтерских движений познакомили гостей со своей деятельностью, провели мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей, нашлемников, блиндажных свечей. Каждый желающий смог вложить частичку своей души и тепла вместе с участниками СВО в изготовление необходимых предметов для наших защитников.

Деловую часть органично дополнила концертная программа. Творческие номера подарили всем незабываемые эмоции и отличное настроение.

Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке.