Накануне Дня семьи, любви и верности семья полицейских из городского округа Балашиха поделилась своей историей

Сергей и Светлана Глумнушины – супруги в погонах. Он – капитан полиции, она – старший лейтенант Светлана. Пара познакомилась на службе в отделении МВД «Балашихинское» весной 2009 года. Между молодыми людьми быстро вспыхнуло настоящее чувство.

Уже в сентябре следующего года Сергей сделал Светлане предложение. Организовал он его очень оригинально: предложил поучаствовать в фотосессии, где и предложил свою руку и сердце. А в декабре влюбленные поженились

Первенцем в семье стал сын Николай. Сейчас мальчику уже 12 лет, он спортсмен, занимается боксом и кикбоксингом. Имеет 3-ий юношеский разряд по боксу, а также множество медалей и грамот.

Семь лет назад в семье родилась дочка. В этом году София пойдет в первый класс. Девочка увлекается танцами, рисованием и лепкой.

По семейной традиции в конце каждого года Глумнушины проводят праздничную семейную фотосессию, а на Новый год вместе пекут имбирные пряники и кексы.

Супруги повенчаны, часто совершают паломнические поездки по святым местам, а также проводят свободное время на даче.