Накануне Дня защитника Отечества в школах городского округа Луховицы установили две парты Героев

В преддверии Дня защитника Отечества в Орешковской и Павловской школах городского округа Луховицы торжественно открыли две парты Героев. Теперь в разных учебных заведениях находится одиннадцать памятных парт.

«Парта Героя» — акция, которую инициировала партия «Единая Россия» для реализации двух целей. Во-первых, увековечить память участников Великой Отечественной войны, локальных конфликтов, СВО, Героев труда и тех земляков, которые показали высокие достижения в разных отраслях. Во-вторых, мотивировать учеников на получение знаний, потому что сидеть за партой предложено самым лучшим школьникам.

В Орешковской школе парта напоминает о подвигах Героя Советского Союза, летчика Константина Петровича Комардинкина, который участвовал в ВОВ: 150 боевых вылетов, 35 воздушных боев и 21 сбитый самолет. Герой пал в бою.

«Константин Петрович – наш земляк, Герой Советского Союза. Его биография заслуживает кинофильма, и у нас он не один из таких Героев, которые добывали Победу на фронтах, а потом и в мирное время делали героические поступки, восстанавливали совхозы, добивались рекордов. Приятно, что ребята на открытии парты внимательно слушали рассказ о Константине Петровиче, жадно впитывали информацию о выдающихся земляках. Это правильный проект и, как я часто говорю, у страны не будет будущего, если она не помнит своего прошлого», – сказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Первой за парту Героя села участница творческих конкурсов, активист Российского движения детей и молодежи, ученица 4 класса Ангелина Бгатова.

«Я буду чтить память Героев, буду патриотом России, образцом в учебе и дисциплине. Обещаю с гордостью сидеть за партой Героя», – отметила Ангелина.

В Павловской школе установили парту в честь Героя Социалистического труда, передовика сельского хозяйства Михаила Васильевича Полякова. Земляк жителей округа Луховицы в 18 лет оказался на фронте во времена Великой Отечественной войны. Он многократно показывал примеры воинской доблести и героизма, а в мирное время трудился на благо Родины. Дочь героя Валентина Михайловна Матвеева поделилась с учащимися историей его жизни.

«Учился он не ахти. Тогда образовывались колхозы. Его отец, Василий Семенович, был одним из первых организаторов колхозов. Папе приходилось пасти скотину, зарабатывать, чтобы содержать семью, да еще и учиться. Но! Уже в 16 лет он стал бригадиром животноводческой бригады, а потом стал передовиком сельскохозяйственного труда. Поэтому говорю, мальчишки и девчонки, все в ваших руках! Мечтайте, дерзайте, думайте о высоком», – сказала Валентина Михайловна.

Первой за парту села ученица 7 класса, победитель и призер всероссийских олимпиад школьников, депутат Луховицкой Детской Думы Маргарита Денискина.

В завершении мероприятия присутствующие возложили цветы к бюсту Героя у здания школы.

«Парта Героя» реализована в рамках федерального проекта «Новая школа» партии «Единая Россия». В ближайшее время в городском округе Луховицы появится еще много памятных парт.