Накануне празднования Дня Победы в Пушкино состоялось торжественное открытие памятника женщине-санинструктору

Для благоустройства территории было высажено более 250 растений, в том числе туи, ели, декоративная слива с красными листьями, сирень и спирея. Акцент сделан на ландшафтном дизайне: мощеные дорожки ведут к центральной части сквера, где установлен монумент, посвященный подвигу военных медсестер. Скульптура представляет собой собирательный образ самоотверженных санитарок, которые, рискуя жизнью, оказывали помощь раненым воинам. В церемонии открытия приняли участие глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, заместитель министра здравоохранения Московской области Андрей Раздорский и председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

Выступая на открытии, глава округа подчеркнул важность этого события, заявив: «Сегодня наши военнослужащие делают всё возможное и невозможное, чтобы отстоять безопасность нашего государства. Мы символически открыли этот памятник, оставив добрый след в истории».

Заместитель министра здравоохранения области также отметил мужество бойцов на передовой и выразил признательность главному врачу больницы и главе округа за инициативу создания сквера на территории медицинского учреждения. Председатель профсоюза работников здравоохранения выразила гордость за возможность участвовать в этом мероприятии и поблагодарила всех, кто внес свой вклад в его реализацию.

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

«В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в знак признания подвига участников специальной военной операции, 2025 год в России объявлен годом защитника Отечества. И в рамках этой инициативы наша больница решила обустроить сквер памяти. Здесь уютные дорожки, лавочки, зелень, а в центре - скульптура женщины-санинструктора, символизирующая подвиги военных медиков. За годы войны они вернули в строй более 15 миллионов раненых бойцов и офицеров. Только из нашей больницы более 200 человек ушли добровольцами на фронт. За годы войны погибло 210 тысяч медицинских работников, из них 160 тысяч — санинструкторы и санитары. И это мероприятие — дань памяти тем, кто отдал свою жизнь ради нашей Победы», - сказал главный врач Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. Владимир Мануйлов.

Памятник освятил благочинный церквей Городского округа Пушкинский, настоятель Сретенского и Казанского храмов г. Пушкино, иерей Василий Ковальчук. Автор скульптуры - Алексей Игнатов, российский скульптор и педагог родом из подмосковного Ногинска. Член Союза художников России, художник «Студии военных художников» Министерства обороны РФ, лауреат ежегодной Государственной премии РФ имени маршала Г.К. Жукова (2016 год). На монументе выгравирована фраза, выбранная конкурсной комиссией: «Подвиг во имя Родины, память во имя жизни!» Возведение памятника стало возможным благодаря народным пожертвованиям.