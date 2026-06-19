Наклоняетесь на работе? Исследование выявило тревожную связь с риском выкидыша на ранних сроках

Исследователи, проанализировавшие данные более 470 тысяч женщин, пришли к выводу, что работа, предполагающая частые наклоны корпуса вперёд, может повышать риск выкидыша на ранних сроках. Результаты опубликованы в журнале Occupational and Environmental Medicine ( OEM ).

Учёные изучили сведения о 803 829 беременностях работающих жительниц Дании за период с 2004 по 2018 год. Для оценки физической нагрузки они использовали данные трекеров активности и экспертные оценки времени, проведённого женщинами стоя, при ходьбе или в положении с наклоном туловища не менее чем на 30 градусов.

Анализ показал, что каждый дополнительный час работы с наклоном вперёд увеличивал риск выкидыша на 36 процентов. Для ходьбы этот показатель составил 18 процентов, для длительного стояния — 3 процента. Наиболее убедительная связь наблюдалась именно для наклонов: чем больше времени женщины проводили в такой позе, тем выше был риск потери беременности.

Авторы подчеркнули, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает причинно-следственную связь. Кроме того, учёные не могли учесть некоторые факторы, включая курение, подъём тяжестей и воздействие химических веществ на рабочем месте.