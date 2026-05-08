Наклоны, прятки и бадминтон: тренер рассказал, как за 5 минут прийти в себя после шашлыков

Майские праздники традиционно оборачиваются чередой застолий с жирным мясом, соусами и алкоголем. Но вместо того чтобы лежать на диване, стоит дать организму минимальную нагрузку, и он отблагодарит бодростью. Нутрициолог и тренер сети фитнес-клубов DDX Fitness Артем Опальницкий в беседе с РИАМО перечислил самые простые способы восстановиться после обильного стола.

По его словам, начинать нужно с самого доступного: легкая двадцатиминутная прогулка на свежем воздухе улучшает пищеварение, снижает уровень сахара и убирает чувство переполненности. Второй обязательный пункт — вода. Не менее полутора-двух литров в день после застолья помогает быстрее вывести токсины. Третье правило касается меню следующих суток: только легкие блюда — салаты, супы, отварные овощи, и никакого жареного и жирного.

Опальницкий подчеркнул, что иногда достаточно буквально нескольких минут активности, чтобы тело почувствовало себя иначе. Всего три-четыре минуты интенсивного движения способны мгновенно «перезагрузить» организм и повысить общую бодрость в несколько раз.

Для тех, кто готов к более творческому подходу, тренер привел калорийность необычных майских занятий. Час копания лопатой на огороде сжигает до 400 килокалорий, прогулка по лесу — около 300, партия в бадминтон с друзьями — примерно 200, прятки с детьми — 180, а настольные игры с анимацией и смехом — еще 120.

Сразу после еды он советует выполнить короткий комплекс. Через час-два после шашлыков нужно сделать 10–15 наклонов вперед с попыткой достать руками до пола — это мягко массирует кишечник. Затем, сидя, повороты корпуса по 10 раз в каждую сторону с задержкой на 2–3 секунды. Завершить дыхательной гимнастикой: 10–12 глубоких вдохов носом с надуванием живота и медленных выдохов ртом с втягиванием. Весь комплекс занимает 5–10 минут, но заметно облегчает состояние, ускоряет метаболизм и возвращает энергию. Главное правило, по словам тренера, — не лежать после еды, а дать телу немного поработать.