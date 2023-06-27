«Наконец-то понял, что к чему»: экс-президент Украины передал гуманитарную помощь бойцам ВС РФ

Российские солдаты повели себя со всем великодушием и записали видеообращение, в котором поблагодарили Петра Алексеевича, а также попросили его в следующий раз не обделять поддержкой и другие русские части.

Волонтеры, которые просто «свернули не туда», привезли квадрокоптеры, пикапы, бейсболки, плакаты и ручки. Пользователи в Сети не остались равнодушными.

«Нормально, дядя наконец-то понял, что к чему»; «Лучше нет союзника, чем такие просчеты в снабжении врага»; «Пускай шоколадок своих в следующий раз вышлет нашим, чтобы совсем сладко жилось», — посмеялись россияне в Сети.

Ранее политолог раскрыл суть заявления Порошенко о наступлении ВСУ.