«Наконец-то понял, что к чему»: экс-президент Украины передал гуманитарную помощь бойцам ВС РФ
В Сети попросили Порошенко привезти российским бойцам фирменные шоколадки
Фото: [Zuma\TASS]
Подчиненные бывшего президента Украины Петра Порошенко везли 47-ой бригаде ВСУ гуманитарную помощь, но ошиблись и доставили ее бойцам армии РФ, сообщает портал rusonline.org.
Российские солдаты повели себя со всем великодушием и записали видеообращение, в котором поблагодарили Петра Алексеевича, а также попросили его в следующий раз не обделять поддержкой и другие русские части.
Волонтеры, которые просто «свернули не туда», привезли квадрокоптеры, пикапы, бейсболки, плакаты и ручки. Пользователи в Сети не остались равнодушными.
«Нормально, дядя наконец-то понял, что к чему»; «Лучше нет союзника, чем такие просчеты в снабжении врага»; «Пускай шоколадок своих в следующий раз вышлет нашим, чтобы совсем сладко жилось», — посмеялись россияне в Сети.
Ранее политолог раскрыл суть заявления Порошенко о наступлении ВСУ.