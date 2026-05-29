Опасно для здоровья: почему нельзя пить вино в коробках

Эксперты «Винного гида России» впервые оценили винодельческую продукцию в мягкой упаковке и пришли к шокирующим выводам: из 16 образцов девять не дотянули даже до минимальной оценки ГОСТа, у многих — явные дефекты аромата и вкуса, а часть производителей, судя по всему, экономит на всем, включая само вино. Врач-нарколог Красногорской клинической больницы Антон Боев в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснил, почему вино из коробок может нанести больший вред здоровью, чем напитки в стекле, и какие болезни оно способно спровоцировать при регулярном употреблении.

Химическая нагрузка на организм выше

Исследование Роскачества, опубликованное РИА Новости, показало, что качество вин в мягкой упаковке оставляет желать лучшего. Антон Боев пояснил, что употребление вина в упаковке само по себе не является однозначно токсичным, но у такого формата есть особенности, повышающие риски при регулярном или чрезмерном употреблении.

«Вино в коробках нередко производится из виноматериалов более низкого качества, с использованием коррекции вкуса, сахара, ароматизаторов и консервантов. Это увеличивает химическую нагрузку на организм при частом употреблении. Кроме того, после вскрытия упаковки продукт быстрее окисляется, и при нарушении условий хранения возможно развитие нежелательной микрофлоры, что может вызывать желудочно-кишечный дискомфорт, гастрит и даже пищевые отравления», — рассказал врач.

Сам алкоголь остается главной угрозой

Отдельного внимания, по словам нарколога, заслуживает сам алкоголь как фактор риска.

«Независимо от упаковки, этанол оказывает гепатотоксическое действие, повышает риск артериальной гипертензии, нарушений сердечного ритма, поражения нервной системы и увеличивает вероятность онкологических заболеваний при регулярном употреблении. А вино из коробок, учитывая его низкое качество и добавки, может усилить эти риски», — предупредил Боев.

На этом фоне Минздрав РФ отчитался о неожиданном успехе: фактическое потребление алкоголя в России в 2025 году составило на 5% ниже прогнозов и даже ниже целевого показателя на 2026 год. К 2030 году ведомство планирует опустить планку еще ниже.