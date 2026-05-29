Без моря, но с пляжами: как изменится Москва в летнем туристическом сезоне

Рост внутреннего и иностранного турпотока ожидается в Москве в летнем сезоне. Об этом во время церемонии награждения победителей Медиапремии «ЛеТО-2026» сообщила заместитель генерального директора по международному сотрудничеству и общегородским проектам Мостуризма Наталья Молочкова, передает интернет-издание «Подмосковье Сегодня».

По ее словам, точные показатели прогнозировать сложно из-за прошлогоднего рекорда, однако ожидается прирост на 5-7% от базового уровня в 26,5 млн путешественников.

Помимо этого, в рамках проекта «Лето в Москве» столичные власти подготовят множество разнообразных форматов отдыха. Главной особенностью сезона станет перенос традиционных активностей, таких как театральные постановки, мастер-классы и пьесы, из закрытых помещений на открытый воздух. Горожане и туристы смогут присоединиться к мероприятиям во время обычных прогулок по паркам и бульварам, включая Театральный бульвар.

«Не думаю, что значения будут… Супер большими в плане процентов, потому что мы уже поставили рекорд в прошлом году. Но думаю, что рост в несколько процентов мы точно продемонстрируем. Ну, до пяти. Пять-семь. На самом деле, 5,7% от 26,5 млн — это очень много», — сообщила Молочкова.

Для создания атмосферы полноценного курорта в разных районах города и на фестивальных площадках вблизи жилых домов будут работать бассейны с обустроенными пляжными зонами. Вся городская территория превратится в единое экскурсионное пространство. Общественные локации украсят цветочными инсталляциями и уникальными арт-объектами.

