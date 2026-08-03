Мозг меняет режим после 50: что происходит с памятью и иммунитетом при старении

Между 50 и 75 годами в человеческом мозге может начинаться новая биологическая фаза, пишет SciTechDaily со ссылкой на исследование New York Genome Center в Science. Ученые изучили отдельные клетки гиппокампа — области мозга, важной для памяти и обучения, — и нашли масштабные изменения в иммунной защите, регуляции генов и организации ДНК.

Самый заметный сдвиг произошел в иммунных клетках мозга. Клетки, сформированные еще во время эмбрионального развития, резко сокращались, а на их месте появлялись другие, похожие по профилю на иммунные клетки крови. Они несли более выраженные воспалительные признаки, что говорит об уязвимости стареющего организма к заболеваниям.

Исследователи также обнаружили снижение числа клеток, поддерживающих гематоэнцефалический барьер. Эта система защищает мозг от вредных веществ в крови, поэтому ее ослабление может повышать уязвимость нервной ткани.

Еще одно важное изменение — ухудшение трехмерной организации генома. ДНК в клетке сильно влияет на активацию генов. С возрастом эта структура становилась менее упорядоченной, а чем меньше порядка, тем хуже работает все, связанное с нашей генетикой.

Авторы считают, что старение мозга — не просто медленное накопление повреждений, а скоординированная перестройка иммунных, сосудистых и нейронных систем. Такие исследования могут помочь искать новые способы защиты памяти и профилактики возрастной деменции в будущем.