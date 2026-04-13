Наличные за верность работе: кто из родителей заберет новую выплату 1 июня 2026

С 1 июня 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут получать дополнительную финансовую поддержку от Социального фонда. Новая мера коснется работающих граждан при соблюдении условий по доходу и налоговому резидентству, пишет КП.

Введение новой системы поддержки для многодетных работающих семей

В Российской Федерации запускается новый механизм материальной помощи для семей, воспитывающих двоих и более детей. Согласно информации от Социального фонда РФ, данная выплата будет носить ежегодный характер. Первые перечисления денежных средств запланированы на 1 июня 2026 года. Основная цель инициативы — поддержать работающих родителей, которые добросовестно исполняют налоговые обязательства перед государством.

Требования к получателям и условия оформления

Для того чтобы претендовать на получение пособия, как родители, так и дети должны обладать гражданством Российской Федерации и находиться в стране на постоянном основании. Обязательным условием является статус налогового резидента. Социальный фонд уточнил, что выплата полагается тем гражданам, которые официально трудились и уплатили налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в течение года, предшествующего подаче заявления.

Примечательно, что право на получение средств имеют оба родителя, если каждый из них соответствует критерию по уплате НДФЛ. Это делает меру поддержки максимально адресной и ориентированной на стимулирование официальной занятости.

Оценка нуждаемости и расчет дохода

Назначение выплаты будет производиться после комплексной проверки финансового положения семьи. Ключевым экономическим критерием является среднедушевой доход: общая сумма заработка, разделенная на всех членов семьи, не должна превышать 1,5 прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте страны. Таким образом, государство планирует сосредоточить ресурсы на поддержке тех семей, чей бюджет требует дополнительного пополнения, несмотря на наличие стабильной работы у взрослых.