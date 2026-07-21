Нализал на компенсацию: москвичку заставили заплатить мужчине за домогательства до ее ног

Осенью прошлого года в автобусе М16 на Ленинском проспекте произошла необычная встреча. Незнакомец лег у ног пассажирки, начал облизывать ее обувь и трогать ноги. Девушка сняла происходящее на видео, выложила в сеть, но теперь должна выплатить мужчине компенсацию. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Видео быстро набрало миллионы просмотров. После публикации мужчина сам написал Дарье в Telegram, просил удалить ролик, объясняя свой поступок ссорой с девушкой. Позже он продолжал писать, присылал фото и предлагал познакомиться. Получив отказ, подал в суд.

Дорогомиловский районный суд Москвы постановил взыскать с Дарьи ₽10 тысяч компенсации морального вреда и судебные расходы. Суд посчитал, что публикация видео нарушила личные неимущественные права мужчины и причинила ему нравственные страдания.

Девушка заявила, что будет обжаловать решение. По ее словам, этот мужчина и раньше приставал к девушкам в транспорте, а после публикации ей стали писать другие пострадавшие.