Налог на котиков провалился: всех владельцев животных обяжут подать заявление

Правительство РФ поддержало идею обязательной маркировки домашних животных, но отправило законопроект на доработку из-за нерешенных финансовых и организационных вопросов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный отзыв кабинета министров.

Законопроект об обязательной идентификации домашних животных поступил в Госдуму в конце сентября. Документ предполагает маркировку определенных видов питомцев с помощью чипов, жетонов или иных средств. В правительстве указали на недостатки инициативы. В пояснительной записке не приведено обоснование новых расходов для граждан. Также в проекте отсутствует расчет необходимых бюджетных ассигнований для реализации закона.

Не определен уполномоченный орган, который должен утверждать перечень животных, подлежащих маркировке. В правительстве считают, что это должна сделать федеральная исполнительная власть.

В тексте законопроекта не прописаны механизмы контроля соблюдения новых правил и меры ответственности за их нарушение. Ранее обязательный учет собак ввели в Ленинградской области. Этот региональный опыт могут использовать на федеральном уровне.

