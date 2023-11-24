Налоги беженцев с Украины превысили размеры пособий в Чехии

В Чехии сейчас около 360 тысяч украинских беженцев, и из них меньше половины трудоустроились. Выплачиваемые ими налоги теперь будут превышать размер пособия для беженцев с Украины. Соответствующее заявление сделал глава чешского Минтруда Мариан Юречка, его слова передает издание РИА Новости .

Юречка сообщил, что в стране на данный момент находится порядка 360 тысяч беженцев с защитной визой. Он также подчеркнул, что из взрослых и дееспособных украинцев только 60% устроились на работу в стране. Он предупредил, что в текущем году сумма налога в Чехии для украинских беженцев превысит размер пособия.

Глава ведомства также сообщил, что в стране на душу населения приходится самое большое количество украинских беженцев. Он подчеркнул также, что в Чехии хорошо налажен процесс адаптации и интеграции в трудовую деятельность, и власти меняют правила так, чтобы беженцы могли как можно раньше пойти на работу.

По словам министра, интеграции на рынке труда в стране также способствует самый низкий в Европе уровень безработицы. Вместе с местными организациями Минтруда распространяет информацию о работе на украинском, рассказал он.