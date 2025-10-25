Налоги, ОСАГО, связь: россиянам напомнили о ноябрьских законодательных изменениях

С ноября в России вступит в силу ряд законодательных изменений, которые повлияют на повседневную жизнь граждан и бизнес-процессы. Об этом поведала Екатерина Романова, исполнительный директор Профессиональной юридической группы АИД, в интервью RT.

Собеседница журналистов отметила, что ключевые изменения затронут налогообложение, транспортную сферу, связь, вопросы наследования и отдельные отрасли экономики.

По словам Романовой, основное внимание будет уделено усилению автоматического контроля. Федеральная налоговая служба получит возможность взыскивать некоторые задолженности с физических лиц без необходимости обращения в суд. В случае игнорирования уведомления в личном кабинете, денежные средства могут быть списаны со счета налогоплательщика напрямую.

«С ноября камеры фотовидеофиксации начнут проверять, есть ли у машины действующий полис ОСАГО. Если страховой договор не найден в базе, владельцу будут приходить штрафы. Первое нарушение оценивается в 800 рублей, повторное — в несколько тысяч», — отметила она.

Никаких исключений не предусмотрено: даже если инспектор не останавливал автомобиль, штраф может быть выписан автоматически.

До 1 ноября связисты обязаны проверить количество сим-карт у каждого абонента. На одного человека разрешено иметь не более 20 сим-карт, остальные будут заблокированы. Это позволит выявить случаи использования номеров без согласия владельцев, отметила Романова.

С 24 ноября нотариусы будут обязаны информировать наследников о долгах, которые остались после смерти их близких. Это позволит банкам и микрофинансовым организациям быстрее взыскивать задолженности. Гражданам же придется более тщательно оценивать, стоит ли принимать наследство, учитывая возможные финансовые обязательства.

«Для бизнеса стартует добровольный эксперимент по маркировке минеральных удобрений — в перспективе это может стать обязательным», — сказала Романова.

Она объяснила, что ноябрьские изменения означают переход к более детализированному контролю, где граждане и компании несут прямую и неизбежную ответственность.