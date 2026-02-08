Налоговые льготы в 2026 году: что изменилось для граждан

С начала 2026 года в России начали действовать обновленные нормы налогового законодательства, которые расширяют круг получателей льгот по имущественным налогам и упрощают порядок их применения. Изменения затрагивают семьи с детьми, пенсионеров, а также обладателей государственных наград, рассказала агентству « Прайм » адвокат Елена Кудерко.

Так, от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство освобождены Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы. При этом льгота не применяется к автомобилям, по которым налог рассчитывается с повышающим коэффициентом.

Дополнительные послабления предусмотрены и для многодетных семей. Теперь налоговый вычет по налогу на имущество — пять квадратных метров для квартиры и семь квадратных метров для жилого дома на каждого ребенка — сохраняется до достижения старшим ребенком 18 лет. Если он обучается очно, льгота действует до 23 лет.

Пенсионеры и граждане предпенсионного возраста полностью освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц. Освобождение распространяется на один объект каждого вида — квартиру или комнату, жилой дом, гараж или машино-место, а также хозяйственную постройку. Если у человека несколько объектов одного типа, до 31 декабря необходимо уведомить ФНС о выборе льготируемого имущества, иначе налоговая применит льготу автоматически к объекту с наибольшей суммой налога.

При расчете налога продолжают действовать стандартные имущественные вычеты: 50 квадратных метров для жилого дома, 20 — для квартиры и 10 — для комнаты. По земельному налогу предусмотрен вычет в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров, а налог начисляется только на превышающую площадь.

Кроме того, с января изменился порядок работы с налоговыми уведомлениями. Теперь они направляются всем налогоплательщикам независимо от состояния единого налогового счета. Это позволяет заранее проверить корректность начислений. При наличии положительного остатка на ЕНС сумма налога будет списана автоматически, а пополнить счет необходимо до 1 декабря текущего года.

