Для жителей Донбасса борьба с нацизмом длится уже девять лет. Те, кто вырос под прессом украинских властей, не ставят для себя вопрос, сражаться или нет. Парни Донецка и Луганска берут автоматы и идут биться за свободу. Среди них был и Максим Стаскевич.

Максим родился в Донецке, и в 2014 году в свои 25 лет голубоглазый парень стал частью отряда особого назначения «Легион Оплот» ДНР, который основал глава ДНР Александр Захарченко. Тогда Стаскевич и предположить не мог, что вскоре погибнет и «Батя», и через несколько лет — он сам, и будут лежать на кладбище недалеко друг от друга.

Мама Максима — Марина рассказала нашему корреспонденту, что Стаскевич переехал в Воронеж в 2020 году, где позже он уже стал служить в российской армии.

«Про спецоперацию сын не любил рассказывать, всегда у него «все нормально». Я лишь после его возвращения с передовой узнала, что он был разведчиком и работал в Изюме. И то, это он сказал не мне, а отцу, который тоже сейчас «за ленточкой», — отметила Стаскевич в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В конце июля прошлого года Максим приехал домой в Воронеж и по телефону пообещал маме, что больше не поедет на передовую, но она знала характер сына и ему не поверила. Однако опасениям не удалось сбыться: боец не дождался новой командировки, у него остановилось сердце.

Несмотря на то, что умер солдат не на полях сражений, за его заслуги ему дали орден Мужества посмертно.

«Когда отец ездил за орденом, ему сказали: «Гордитесь сыном! Спасибо ему. Его разведгруппа эвакуировала, спасала людей». И ведь ничего не предвещало. В последнем разговоре голос у Макса был веселый: «Мамуль, все хорошо. Завтра созвонимся», — поделилась Марина.

Утром Стаскевич еще заходил в соцсети, а вечером отец поехал к нему с работы и увидел, что сын спит — уснул навсегда.

Полную историю Максима Стаскевича читайте здесь.