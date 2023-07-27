«Нам сообщили о ранении уже после его гибели»: мать бойца СВО рассказала, как ее сын боролся со смертью

Гибель Павла Калинина на передовой до сих пор остается полной загадок. Никто не знает, почему родителям не сказали, что их сына везут в госпиталь, и почему слух о ранении солдата появился уже после смерти бойца.

Как удалось узнать матери Павла Нине, бойцы на передовой в тот день попали под минометный обстрел, и почти весь отряд Калинина погиб.

«Ранеными вытащили только Пашу и еще одного бойца. Второй не дотянул даже до Белгорода. А сына спецбортом отправили в Москву в госпиталь Вишневского. В сознание он так и не приходил. Боролся за жизнь еще 21 день. Но раны были тяжелые, и он умер», — объясняет Калинина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Роковое ранение случилось в октябре, но родные долго не знали об этом. Они искали информацию о пропавшем Павле. Друг и земляк Калинина, тоже из Иркутска, служил ротным в другой бригаде. Он сказал своей жене, что Паша ранен, но жив и лечится в госпитале. Та передала новости жене Павла.

«Когда эта информация прошла, мы тут же начали со всех сторон искать по госпиталям. И в Питер, и в Ростов — куда только ни звонили. Мы начали выискивать его в начале ноября. Тогда еще не знали, что он умер 16 октября», — отмечает Нина.

Позже выяснилось, что в госпитале Павел числился как неопознанный. На передовую бойцы идут без документов, но их всех дактилоскопируют. Поэтому родным удивительно, что при жизни у раненого солдата не сняли отпечатки пальцев.

«Установили его личность только когда он умер, но врачи делали свое дело. Когда его отправили в Москву, то думали, что все будет хорошо. Если боец дотуда дотянул, то должен выжить. Медики, конечно, очень старались. Но раны были тяжелые», — признает наша собеседница.

В заключении написано — разрывное ранение грудной клетки. Из-за сильных повреждений у бойца стали отказывать органы, и справиться с этим уже оказалось невозможно.

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