«Нам удобнее готовиться к Новому году». Большинство россиян хотят отдыхать 31 декабря

Ключевой аргумент сторонников этой инициативы — возможность без спешки подготовиться к празднику. Как отмечается в материалах исследования, "Семьдесят восемь процентов россиян поддерживают решение сделать 31 декабря официальным выходным днем, объясняя это удобством в подготовке к Новому году. В то же время 11% респондентов заявили, что им без разницы, так как они все равно успевали подготовиться к праздникам, а 8% также высказали равнодушие, поскольку 31-го числа им приходится работать".

При этом лишь 4% участников опроса высказали прямую оппозицию этой идее, предпочитая взамен получить дополнительный выходной в другом месте календаря. В исследовании, охватившем 3,2 тысячи респондентов из всех регионов страны, нашла отражение устойчивая общественная тенденция: канун главного зимнего праздника все чаще воспринимается как полноценная часть новогодних каникул, необходимых для создания праздничного настроения.

