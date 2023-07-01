«Нам всем нужно молиться»: знаменитый экстрасенс предсказала пришествие всадников апокалипсиса

Согласно Библии, перед началом конца света на Землю должны обрушиться четыре всадника апокалипсиса.

Сильнейшая провидица России Инна Мишина предсказала, с какими из них человечество уже успело столкнуться, а что людям только предстоит пережить.

«На самом деле, они уже прошлись по планете. Двое из них точно: пандемия коронавирусной инфекции и начало специальной военной операции. Мне кажется, что третьим всадником станет голод, который я уже видела во сне», — заявила Мишина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Каким новым бедствием себя проявит четвертый всадник, провидице пока неясно. Однако, по словам провидицы, человечество может спастись с помощью молитв.

«Нам всем нужно молиться Господу и выбрать в своей жизни праведный путь, идти по нему, потому что времени осталось очень мало», — предупредила экстрасенс.

Переживут ли люди Армагеддон, и чем может быть опасно второе пришествие Иисуса Христа по предсказанию провидицы, читайте здесь.