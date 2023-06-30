«У нас осталось мало времени»: известный экстрасенс предсказала апокалипсис
Ясновидящая Мишина рассказала, с чем столкнется человечество во время Армагеддона
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Человечеству уже не раз предрекали наступление конца света, однако несмотря на происходящие на планете конфликты и катаклизмы, жизнь на Земле продолжается.
Не остаются без внимания и теории о том, каким все-таки будет прогнозируемый апокалипсис и выживут ли представители человеческой расы.
«Мы должны пережить»
Сильнейшая провидица России Инна Мишина рассказала, когда наступит Армагеддон, и с какими бедствиями придется столкнуться человечеству в этот период.
«Мы уже живем во времена апокалипсиса, потому что апокалипсис — это время, когда начнут происходить катаклизмы. Когда будут вооруженные конфликты, настанут тяжелые времена. Это те события, которые мы должны пережить. Мы должны справиться», — пояснила Мишина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Собеседница отметила, что однажды видела сон, в котором два Священных Писания соединились в одно.
«Во времена апокалипсиса будет единая вера, которая приведет христианских верующих к вечной жизни на Земле. Об этом написано в Библии. В христианстве говорится, что во время апокалипсиса люди будут отделяться от Бога. Придет Судный день», — добавила Мишина.
«Все станут безгрешны»
В это время, подчеркнула ясновидящая, Господь будет отделять зло от добра. Люди, которые выстояли во времена апокалипсиса, будут завидовать мертвым.
«Эти люди пойдут к руке Божьей и пройдут этот Армагеддон. Грешники уйдут в гиену огненную, будут истреблены. После Судного дня будет новый мир, видоизмененный. Господь всех простит, все станут безгрешны. Будет новая эра, новый мир, новая эпоха», — предсказала провидица.
Праведники, продолжила Мишина, переживут сложные моменты. Люди будут жить по законам Господа.
«Можно сказать, настанет Моисеевский закон. Времена апокалипсиса – это второе пришествие Иисуса Христа. Но также будет обманчивое время, когда придет антихрист, который будет накладывать на лоб и на руку печати», — объяснила экстрасенс.
Четыре всадника
По словам ясновидящей, на Землю в период Армагеддона обрушатся четыре всадника апокалипсиса. С двумя из них, уверила Мишина, человечество уже столкнулось.
«Они уже прошли по Земле. Это пандемия и СВО. Я думаю, что третий — это голод. Каким будет четвертый, пока не понимаю, но мы уже живем практически во времена апокалипсиса. Людям нужно молиться Богу и встать на путь праведный, потому что у нас осталось мало времени», — подытожила Мишина.
Ранее провидица предсказала поразительные изменения в жизни россиян в ближайшие годы.