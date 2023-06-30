«У нас осталось мало времени»: известный экстрасенс предсказала апокалипсис

Человечеству уже не раз предрекали наступление конца света, однако несмотря на происходящие на планете конфликты и катаклизмы, жизнь на Земле продолжается.

Не остаются без внимания и теории о том, каким все-таки будет прогнозируемый апокалипсис и выживут ли представители человеческой расы.

«Мы должны пережить»

Сильнейшая провидица России Инна Мишина рассказала, когда наступит Армагеддон, и с какими бедствиями придется столкнуться человечеству в этот период.

«Мы уже живем во времена апокалипсиса, потому что апокалипсис — это время, когда начнут происходить катаклизмы. Когда будут вооруженные конфликты, настанут тяжелые времена. Это те события, которые мы должны пережить. Мы должны справиться», — пояснила Мишина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница отметила, что однажды видела сон, в котором два Священных Писания соединились в одно.

«Во времена апокалипсиса будет единая вера, которая приведет христианских верующих к вечной жизни на Земле. Об этом написано в Библии. В христианстве говорится, что во время апокалипсиса люди будут отделяться от Бога. Придет Судный день», — добавила Мишина.

«Все станут безгрешны»

В это время, подчеркнула ясновидящая, Господь будет отделять зло от добра. Люди, которые выстояли во времена апокалипсиса, будут завидовать мертвым.

«Эти люди пойдут к руке Божьей и пройдут этот Армагеддон. Грешники уйдут в гиену огненную, будут истреблены. После Судного дня будет новый мир, видоизмененный. Господь всех простит, все станут безгрешны. Будет новая эра, новый мир, новая эпоха», — предсказала провидица.

Праведники, продолжила Мишина, переживут сложные моменты. Люди будут жить по законам Господа.

«Можно сказать, настанет Моисеевский закон. Времена апокалипсиса – это второе пришествие Иисуса Христа. Но также будет обманчивое время, когда придет антихрист, который будет накладывать на лоб и на руку печати», — объяснила экстрасенс.

Четыре всадника

По словам ясновидящей, на Землю в период Армагеддона обрушатся четыре всадника апокалипсиса. С двумя из них, уверила Мишина, человечество уже столкнулось.

«Они уже прошли по Земле. Это пандемия и СВО. Я думаю, что третий — это голод. Каким будет четвертый, пока не понимаю, но мы уже живем практически во времена апокалипсиса. Людям нужно молиться Богу и встать на путь праведный, потому что у нас осталось мало времени», — подытожила Мишина.

Ранее провидица предсказала поразительные изменения в жизни россиян в ближайшие годы.