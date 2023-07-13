Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что Украина сфабриковала обвинения

Служба безопасности Украины обвиняет наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в отрицании агрессии России и в предвзятом отношении к служителям другой веры. Также СБУ заявила, что священнослужитель дал интервью, в котором отрицал независимость Украины. Сам митрополит обвинения не признал и подчеркнул, что его пытаются судить за веру в Христа и отказ признать украинских раскольников.

В своем выступлении в суде наместник Павел заявил, что никогда не выступал против своего государства и не собирается начинать это делать, но продолжит проповедовать то, во что верит. Он также заметил, что прокурор и судья никогда не были в церкви и не слышали проповедь священнослужителя, а полученные ими строки вырваны из контекста. Митрополит назвал это неуважением к церковному сану.

Также наместник рассказал, что СБУ предложила ему сделку, попросив признать Епифания, но Павел не согласился на такие условия, отказавшись поддерживать раскол. Теперь священнослужителю грозит до восьми лет лишения свободы.